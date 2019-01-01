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رياضة

الأهلى : وديات معسكر إسبانيا تحقق أهدافها

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:58 ص
جريدة الدستور
محمد عبد العزيز
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قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا تحقق الهدف المطلوب منها بشكل كبير، وأن مباراة نيو بورت كاونتي الإنجليزي التي أقيمت أمس كانت مفيدة وإيجابية للغاية.

وأوضح أن المباراة كانت فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة والمباريات المتبقية في بطولة الدوري، لافتًا إلى أنها جاءت أمام فريق منظم وقوي من النواحي البدنية بشكل كبير، وهو ما يعد استكمالًا للتصاعد في المستوى بعد خوض ودية سوكر سمارت الأولى خلال معسكر الإعداد.

وأشار المدرب العام للفريق إلى أن الجهاز الفني اطمأن على حالة اللاعبين، وقام بتجربة باسم علي في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى المكاسب التي تحققت بعودة محمد نجيب ومشاركته بشكل مميز بعد فترة طويلة من الغياب، وكذلك الدفع بالعناصر التي كانت بعيدة عن المباريات قبل توقف الدوري، وهو ما يحقق مكاسب فنية مميزة سوف تنعكس بشكل عملي على الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشاد يوسف بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون خلال التدريبات والمباريات الودية، إلى جانب حالة التركيز الشديدة في ظل إدراك الجميع أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الوصول إلى أفضل مستوى قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك الحاسمتين ببطولة الدوري.

وألمح إلى أن انتظام الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن في المعسكر بداية من غد السبت سيسهم في تحقيق المزيد من المكاسب الفنية، والوصول إلى المستوى المطلوب من الانسجام بعد فترة التوقف الطويلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للجميع في الوقت الراهن يتركز في ضرورة الفوز بالبطولة المحلية وحسم الدرع.
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