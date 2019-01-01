انخفاض الإنتاج الصناعي التركي 1.3% في مايو متجاوزًا التوقعات

قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الجمعة، إن الإنتاج الصناعي التركي تراجع 1.3% على أساس

سنوي في مايو مسجلا انخفاضا للشهر التاسع على التوالي، بعد أن أصاب الركود الاقتصاد في العام الماضي.



وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء التقويم 2.35 % على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، قال المعهد إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء التقويم والعوامل

الموسمية زاد 1.3 % في مايو.