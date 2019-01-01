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مصر

البيئة تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة 3500 شجرة في شبرا الخيمة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:48 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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بدأت وزارة البيئة تنفيذ مبادرة تشجير مدينة شبرا الخيمة بنطاق (شرق وغرب)، والتي تشمل زراعة 3500 شجرة على مراحل متتالية موزعة على المناطق التي تم اختيارها طبقا لجدول زمني محدد ومن خلال متابعه فريق عمل التشجير بوزارة البيئة.

وتأتي المبادرة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة الزراعة ومحافظة القليوبية، لزراعة العديد من أنواع أشجار الزينة التي لها القدرة على امتصاص عوادم السيارات والتخفيف من ملوثات الهواء ومن المقرر أن تستمر الأعمال حوالي شهر ونصف للانتهاء من زراعه جميع الأشجار.

وتقوم وزارة البيئة بوضع برنامج سنوي يتم من خلاله تشجير أحد المدن الصناعية والأكثر تلوثا للحد من مستويات تلوث الهواء في ضوء اختصاصات وزارة البيئة والتي تهدف إلى توفير الحق في بيئة سليمة وحمايتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
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