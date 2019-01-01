أسعار النفط ترتفع وتقترب لأعلى مستوى لها في 6 أسابيع

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع، مع تراجع إمدادات منتجي الخام.



وتأثرت أسعار النفط بشكل إيجابي على خلفية قيام شركات النفط في خليج المكسيك بخفض إنتاجهم بأكثر من مليون برميل يوميًا، أو 53% من إنتاج المنطقة بسبب العاصفة الاستوائية باري.



وفي الأسبوع الجاري، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام للمرة الثانية على التوالي.



وتتوقع منظمة أوبك في تقريرها الشهري، الصادر بالأمس، أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بنحو 1.14 مليون برميل يوميًا، في حين تواصل الدول الأعضاء خفض الإمدادات من الخام.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.8% ليصل إلى 67.03 دولار للبرميل.



وكان الخام القياسي وصل في جلسة أمس لأعلى مستوياته منذ 30 مايو الماضي عند مستوى 67.52 دولار للبرميل.



وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر أغسطس بنحو 0.7%، ليسجل 60.63 دولار للبرميل.



وسجل الخام الأمريكي في جلسة أمس أعلى مستوى منذ 23 مايو الماضي عند 60.94 دولار للبرميل.