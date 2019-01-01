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اقتصاد

وزيرة الاستثمار تبحث مع "تشاكرابارتى" التعاون فى مجالات النقل والكهرباء

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:39 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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التقت وزارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسير سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية "لندن" بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك فى مجالات جديدة مثل النقل، فى ظل اهتمام البنك بتوسيع نطاق أعماله فى مصر فى مجالات تلبى احتياجات التنمية فى مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية الاساسية فى مجال الكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وناقش الجانبان، زيادة استثمارات البنك فى مجال البنية الأساسية فى إفريقيا فى ظل رئاسة مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى هذا العام، فى ظل قيام مصر بدعوة المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة إفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك فى مجالات مثل النقل وتطوير السكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنية الأساسية هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وجذب استثمارات جديدة فى مصر وإفريقيا، فى مجالات مثل النقل والطاقة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن.

وأشاد رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم، وذلك فى ظل قصص النجاح التى تحققها مصر على المستوى الاقتصادى وفى مشروعات البنية الأساسية.

وأكد، حرص البنك على التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى هذا العام فى تعزيز التكامل الاقتصادى فى القارة من خلال زيادة تدفقات استثمارات البنك فيها، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر فى جهودها الاصلاحية، والتى تبلغ حجم استثماراته بها نحو 4.9 مليار دولار وتمثل حصة القطاع الخاص 58٪ من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك فى مصر أكثر من 50 % من استثماراته فى إفريقيا، والتى تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.
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