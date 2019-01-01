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منوعات

باريس تنتقد احتفالات الجزائريين بعد الفوز على كوت ديفوار

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:38 ص
وزير الداخلية الفرنسي،
وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير
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وصف وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، "أعمال التخريب والحوادث" التي رافقت احتفالات الجزائريين في فرنسا بفوز منتخب بلادهم بـ"غير المقبولة".

يذكر أن الجماهير الجزائرية احتفلت في العديد من المدن الفرنسية مباشرة عقب تأهل الفريق الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع العديد من حوادث السرقة ونهب المحلات، إلى جانب حادث دهس أودى بحياة امرأة، أثناء احتفالات الجزائريين - الفرنسيين بهذه المناسبة.

وخلال الاحتفالات دهس مشجع جزائري فقد السيطرة على سيارته عائلة بمدينة مونبلييه الفرنسية مساء الخميس، أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده، مما خلف مصرع امرأة (42 سنة) وجرح ابنتها ورضيعها.

ونقل الرضيع الذي تعرض لكدمات عديدة إلى مستشفى مجاور، فيما عانت الفتاة (17 سنة) من كسور مختلفة.
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