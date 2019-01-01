التموين: بدء صرف فروق نقاط الخبز اليوم

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف فروق نقاط الخبز، اليوم الجمعة، لبقالي التموين عبر بنك مصر.



وقال إن عملية صرف مقررات الشهر الجاري منتظمة، مشيرًا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 60% من إجمالي المقررات.



وأكد أن صرف فارق نقاط الخبز منتظم إلا أنه انخفض لما يقرب من 30%، نظرًا لما أجرته وزارة التموين من إجراءات، كان منها مساواة عداد السلع مع عداد الخبز على بطاقات التموين.



من جهة أخرى، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا، والتي تداولات أنباء عديدة عنها خلال الفترة الماضية.



وأوضحت "التموين" في بيان رسمي، أن حصة الفرد من الخبز كما هي دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيف شهريًا.



وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن الدولة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، كما أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.

