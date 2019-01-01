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عالم

بدعم أممي.. "إفريقيا" تبحث التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:19 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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شارك نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفير حمدي لوزا، أمس الخميس، فى المؤتمر الإفريقى الإقليمى رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، حيث يناقش المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب بالقارة الإفريقية، فضلًا عن استعراض الممارسات والدروس الناجحة لدول القارة الإفريقية فى مواجهة الإرهاب.

من جانبه، أكدت الأمم المتحدة أنها في إطار اضطلاعها بدورها القيادي في مساعدة الدول الأعضاء في جهودهم لمنع ومكافحة الإرهاب، فإن المؤتمر الذي تقيمه جمهورية كينيا بالتعاون مع الامم المتحدة يسعى إلى تعزيز فهم التهديدات الإرهابية التي تواجهها الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، والتأكيد على أن التعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة من الممكن أن يسهم بشكل أكثر فعالية في مواجهة الإرهاب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المؤتمر الإقليمي سوف يرفع توصياته إلى المؤتمر رفيع المستوى القادم لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء بمقر الأمم المتحدة في يونيو 2020، والذي يتم تنظيمه في إطار تفاعلي بين الدول المشاركة.

وخلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر، ألقى كل من رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، كلماتهم التي أكدوا خلالها أهمية التعاون المشترك في مكافحة شاملة للإرهاب.

وأكد رئيس كينيا أنه يتعين على الدول الإفريقية ليس فقط أن تكون لديها استراتيجيات قوية للتعامل مع التطرف العنيف، وإنما أيضًا عليها أن تشارك في جهود فض المنازعات، وإعادة تأهيل وإدماج من رفضوا الأيديولوجيات الإرهابية، مؤكدًا أن الإرهاب هو التحدي الذي يواجه القارة الإفريقية، وبالتالي يجب التصدي له بحلول مشتركة.

ودعا رئيس كينيا الدول الإفريقية إلى تعزيز قدراتها الداخلية، فضلًا عن أهمية استعدادها للتهديدات العابرة للحدود، داعيًا أيضًا المؤسسات والمجتمع الدولي والحكومات ووسائل الإعلام وكل المؤسسات الدينية للعمل معًا وبشكل متضافر نحو توجيه مواهب وقدرات الشباب الأفارقة.

في الإطار ذاته، قال سكرتير عام الأمم المتحدة إن التهديدات الإرهابية تنتشر بشكل كبير في دول القارة الإفريقية وتهدد أمنها واستقرارها، لافتًا في هذا الصدد إلى الجماعات الإرهابية في مالي ونيجيريا وغيرهما.

وأكد جوتيريس أن هناك حاجة ملحة لأن يدعم المجتمع الدولي الدول الأعضاء ممن ينتمون للقارة الإفريقية في تعزيز قدراتهم في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن هناك أمثلة متميزة للتعاون بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، مثل المبادرة المبتكرة على عبر الحدود لمنع التطرف العنيف على طول الحدود بين كينيا وإثيوبيا بدعم من الأمم المتحدة، مؤكدًا أن طبيعة ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، تؤكد أهمية وحيوية التعاون المتعدد الأطراف لمنع التطرف وتقديم الإرهابيين للعدالة.
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