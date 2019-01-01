سفارة مصر في أديس أبابا تناقش نتائج قمة نيامي بمعهد الدراسات الأمنية

شاركت السفارة المصرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في جلسة نقاشية، خلال الندوة التي نظمها معهد الدراسات الأمنية، وذلك لمناقشة نتائج اجتماعات قمة نيامي التي استضافتها النيجر في 7 يوليو الجاري، وكذلك مناقشة مستقبل العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإفريقية.



ومعهد الدراسات الأمنية (ISS) هو منظمة إفريقية تسعى لتعزيز الأمن الإفريقي من خلال دراسات وبحوث موثقة، فضلًا عن تقديم المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات، كما يقدم التدريب العملي والمساعدات التقنية في سبيل تحقيق أهدافه، فيما يقع مقر المعهد في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.



وفي 7 يوليو الجاري، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، في إطار مساعي الرئاسة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وهي الخطوات التي وصفها مراقبون بأنها علامة فارقة ومضيئة في تاريخ إفريقيا وتاريخ الرئاسة المصرية أيضًا.