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رياضة

برشلونة يتفق مع كاشيما انتلرز على ضم المهاجم الياباني آبي

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:15 ص
برشلونة
برشلونة
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أعلن كاشيما انتلرز المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه توصل لاتفاق مع برشلونة الاسباني لضم الموهبة اليابانية الصاعدة هيروكي آبي.

ومن المقرر أن يخضع المهاجم البالغ من العمر 20 عاما، والذي اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2018، لفحص طبي مع الفريق الاسباني وسينضم للفريق الثاني في برشلونة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد لكن تقارير سابقة ذكرت أن برشلونة سيدفع نحو مليوني يورو (2.25 مليون دولار) لضم آبي الذي خاض أول مباراة دولية له على صعيد الكبار في كأس كوبا أمريكا وشارك في المباريات الثلاث لليابان في البطولة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن آبي قوله في بيان "كان قرارا صعبا بالرحيل (عن كاشيما) في منتصف الموسم لكنني اخترت الانتقال لأنني أريد الإقدام على هذا التحدي الجديد مع برشلونة".
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