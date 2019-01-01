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عالم

صحيفة لبنانية: رؤساء الحكومات السابقون يزورون السعودية الأسبوع المقبل للقاء الملك سلمان

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:12 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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ذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، سيزورون المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة – في عددها الصادر اليوم الجمعة – إلى أن رؤساء الحكومات السابقين، سيلتقون خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشكل رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، تجمعا سياسيا قويا تألف خلال مرحلة تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، والتي استغرقت قرابة 9 أشهر وشهد مسارها العديد من الاضطرابات والخلافات السياسية بين القوى والفرقاء السياسيين اللبنانيين.

ويستهدف تجمع الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة اللبنانية، من واقع المواقف التي أطلقوها، الحفاظ على صلاحيات منصب رئيس الوزراء وعدم السماح بالانتقاص منه أو التعدي عليه، وحماية اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية) من الاهتزاز أو محاولات ضربه من قبل بعض القوى اللبنانية، والتأكيد على عروبة لبنان وانتهاجه سياسة الانفتاح على العالم والحياد والاعتدال في ظل الاضطرابات الإقليمية المحيطة به.
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