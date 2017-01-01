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مصر

إنفوجراف.. توقعات إيجابية عن سكان مصر فى عام 2052

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:10 ص
المركز الإعلامي لمجلس
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
محمد إبراهيم
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تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان، الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا رصد من خلاله التوقعات الإيجابية عن سكان مصر في 2052.

وأوضح المركز أنه من المتوقع انخفاض معدلات النمو السكاني لتصل إلى 0.85% خلال الفترة من 2047 وحتى 2052، مقارنة بـ1.99% خلال الفترة من 2017 وحتى 2022، وانخفاض معدل المواليد ليصل إلى 13.4 مولود لكل ألف من السكان عام 2052، مقارنة بـ 24.5 مولود لكل ألف من السكان عام 2018.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه من المتوقع وصول عدد السكان في مصر إلى 153.7 مليون نسمة بحلول عام 2052، مقارنة بـ98.1 مليون نسمة عام 2018.

وفي سياق متصل، أبرز الإنفوجراف مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان"، الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 540 مليون جنيه، ويهدف إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، فضلًا عن تثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة.

ورصد الإنفوجراف إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "2 كفاية"، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، ويستهدف المشروع 1.15 مليون أسرة في 2257 قرية، ويتم تنفيذه بـ10 محافظات "الأكثر فقرًا"، وقد بلغ عدد السيدات اللاتي حصلن على وسائل تنظيم الأسرة من خلال وزارة الصحة نحو 14.6 مليون سيدة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى مارس 2019، تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان‏:
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