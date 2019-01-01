التموين: 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، عن أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من السلع التموين المُدعمة، لافتة إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر، و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، موضحة أنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن.



وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جودة البيانات ربما تكون بها أمور تحتاج إلى مزيد من الإصلاح، مؤكدة فى الوقت ذاته أن هذا لا يعنى الوقوف وعدم التحرك، وأنه كان من الواجب النظر إلى أحدث بيانات.



وقالت الوزارة إنه تم حذف استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية (مُسبقة الدفع) وأسلوب الممارسة من معايير تحديد مستحقى الدعم بعد ما كشفت عنه الممارسة الفعلية من مشكلات فى هذا المعيار.



ولفتت وزارة التموين إلى أن كل من تظلم من وقف بطاقته التموينية تم تشغيلها مرة أخرى ومن لم يتظلم تم وقف بطاقته، مؤكدة أن باب التظلم مفتوح حتى الآن، لافتة إلى وجود ظاهرة أخرى فى الأرياف، وهى وجود أكثر من عداد كهرباء فى نفس المنزل باسم شخص واحد، مشيرة إلى أن هناك حالات تم قبول التظلمات منها.



وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وجود مثل هذه الحالات لا يعنى أن يتم إلغاء هذا المعيار، مضيفة أن استهلاك الكهرباء هو أحد المعايير الجيدة فى تحديد مستحقى الدعم.



وعن المحددات الجديدة المقرر طرحها ضمن المرحلة الرابعة من استبعاد غير المستحقين، يتم حذف:

- من لديه مرتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي.



- أصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي.



- من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.



- بالإضافة إلى من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.