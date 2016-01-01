التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

أعلنت شركة بدر الدين للبترول عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التخصصية عن طريق التعيين بعقد تدريب محدد المدة "حديثي التخرج بدون خبرة" للعمل بمواقع الشركة المختلفة طبقًا لما يلي:



24 مهندسًا في تخصصات "مهندس خزانات ـ مهندس تكنولوجيا إنتاج ـ مهندس حفر ـ مهندس إنتاج"، على أن يكون المؤهل الدراسي بكالوريوس هندسة البترول، والعمل سيكون بالمركز الرئيسي وحقول الشركة.



شروط شغل الوظائف:

أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة عام 2016 وما بعدها تخصص بترول، التقدير العام جيد على الأقل.



إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة قراءة وكتابة.



القدرة على استخدام البرامج المتخصصة على الحاسب الآلي.



ألا يزيد السن في تاريخ تقديم الطلب على 28 عامًا.



ويتم التقديم من خلال موقع الشركة www.bapetvo.net، ويجب أن يتم استيفاء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مع إرسال صور للمستندات "شهادة الميلاد- المؤهل الدراسى- الموقف من الخدمة العسكرية- أو الخدمة العامة بالنسبة للإناث- صورة بطاقة الرقم القومى، وذلك فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإعلان.