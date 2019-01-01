موجريني تزور الكويت لافتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي ولقاء "الصباح" غدًا

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي إن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية السياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني، تصل الكويت، غدا السبت لافتتاح مقر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الكويت بعد غد الأحد.



وأضاف الخبيزي - في تصريح اليوم الجمعه - أنه من المقرر أن تلتقي المسؤولة الأوروبية خلال زيارتها مع أمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح؛ لبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



وأوضح أن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت يشكل مرحلة مهمة في العلاقات الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي، والتى تشهد زخما كبيرا يسهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتقارب في الملفات والقضايا الثنائية والدولية.