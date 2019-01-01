ماليزيا تبيع صكوكا بقيمة 3 مليارات رنجيت بمتوسط عائد 3.582%

قال البنك المركزي الماليزي اليوم الجمعة إن ماليزيا باعت سندات إسلامية حكومية بقيمة ثلاثة مليارات رنجيت تُستحق في 2026 بمتوسط عائد 3.582 بالمئة.



وبلغت نسبة العروض إلى التغطية 2.87 مرة.



وتُعد ماليزيا أفضل دولة في شرق آسيا تُصدر صكوك وتعتمد عليها بشكل كبير، حسبما أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، خبير مصرفي، حيث قال إن 24 دولة أصدروا صكوك ومعظم هذه الدول جزء منها موجود في جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج ودول أوروبية.



وأكد أن الصكوك يتم إصدارها لمشروعات عملاقة مثل الموانئ والمطارات والطرق ومحطات الكهرباء.



تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية،وهي دولة اتحادية ملكية دستورية.