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عالم

إصابة شرطيين يونانيين في هجوم على مركز للشرطة بأثينا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:27 ص
جريدة الدستور
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أفادت وسائل إعلام محلية أن شرطيين أصيبا بجروح، إثر هجوم شنه أعضاء يشتبه في انتمائهم لجماعات مناهضة للبلاد على مركز للشرطة وسط العاصمة اليونانية ​أثينا​.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن المهاجمين قاموا بإلقاء الحجارة وقطع الخشب على المركز أثناء مرورهم، أمس، بعد مظاهرة حاشدة احتجاجا على انتشار منصة "آير بي إن بي" لاستئجار المنازل عبر الإنترنت في أثينا.

وأصيب الشرطيان بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى أحد ​المستشفيات​ العسكرية لتلقي الإسعافات الأولية، فيما اعتقلت الشرطة اليونانية شخصا واحدا من المشتبه بهم.

وكان مركز الشرطة نفسه قد تعرض لهجوم في شهر مارس الماضي من جانب 10 أشخاص ملثمين مستخدمين قنابل المولوتوف.

وموقع "إير بي.إن.بي" الإلكتروني، يحتوي على مئات آلاف الإعلانات المتعلقة بتأجير واستئجار أماكن السكن في عشرات آلاف المدن حول العالم، وتأسس الموقع في العام 2008 ويتّخذ من مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا مقرًا رئيسًا له.
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