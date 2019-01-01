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اقتصاد

نيكي يغلق مرتفعا مع صعود فاست للتجزئة وأسهم شركات صناعة الآلات تتراجع

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:08 ص
جريدة الدستور
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أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا بعد تعاملات متقلبة اليوم الجمعة، بدعم من سهم فاست للتجزئة ذي الثقل، لكن ضعف أرباح بعض الشركات مثل ياسكاوا إلكتريك ضغط على أسهم شركات صناعة الآلات.

وارتفع المؤشر نيكي 0.2 بالمئة ليغلق عند 21685.90 نقطة. وفي أسبوع، هوى المؤشر القياسي 0.3 بالمئة مسجلا أول انخفاض من نوعه في ستة أسابيع.

وقفز سهم فاست للتجزئة 3.2 بالمئة وأضاف 79 نقطة إلى المؤشر نيكي. وسجلت الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس أرباحا فصلية أقل من المتوقع، لكنها قالت إن نتائج العام بالكامل تمضي صوب تسجيل مستوى قياسي مرتفع.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبط 0.2 بالمئة إلى 2576.31 نقطة. وفاق عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1356 إلى 703.

والأسواق اليابانية ستكون مغلقة في عطلة يوم الاثنين، ويقول محللون إن المستثمرين أحجموا عن تكوين مراكز كبيرة.

وأمس الخميس، بدأت ياسكاوا إلكتريك، المتخصصة في صناعة معدات مراقبة الحركة ذات الانكشاف على الصين، موسم إعلانات الأرباح بالإعلان عن تسجيل انخفاض نسبته 58 بالمئة في أرباحها التشغيلية
للفترة بين مارس ومايو، ويتابع المستثمرون نتائج أعمال ياسكاوا عن كثب إذ أن الشركة يُنظر إليها كمؤشر على الطلب الصيني.

وأثرت نتائج أعمال ياسكاوا سلبا على أسهم شركات صناعة الآلات.

ونزل سهم فانوك كورب اثنين بالمئة وهبط سهم كينس 1.5 بالمئة وهوى سهم إس.إم.سي 2.4 بالمئة.
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