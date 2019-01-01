مدرب ليفربول يحسم انتقالات الميركاتو الصيفي

كشف المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز لن يلجأ بشكل كبير إلى "سوق الانتقالات"، قبل بدء الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، وهو ما يعني أن "الحُمر" سيعتمدون على لاعبيهم الحاليين.



وأشار المدرب الألماني إلى أنه سيعتمد على اللاعب، أليكس أوكسلادي شامبرلين الذي استعاد عافيته بعد الإصابة، واللاعب الشاب، رايان براوستر.



وخاض لاعب الوسط، شامبرلين، مباراتين فقط، خلال الموسم الماضي، وتعثرت مشاركته بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة، وفق ما نقلت رويترز.



وأنهى فريق ليفربول النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثانيا، خلف الفائز مانشستر سيتي، لكن "الحمر" نجحوا في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا.



أما بروستر الذي يبلغ 19 عاما، فأظهر مهاراته، على نحو واضح، في المباراة الودية التي جمعت كلا من ليفربول وترانميري روفرز، يوم الخميس، وقال كلوب إنه موهوب وأدى دورا مهما في الفوز.



وأكد كلوب، خلال حديثه مع صحفيين بشأن التوقيع مع لاعبين جدد، أن اللاعبين التحقا بالملعب وصارا حاضرين بقوة، لكن الناس لم يلاحظوا ذلك على الأرجح.



وأضاف المدرب الألماني، "بروستر، وشامبرلين لم يلعبا خلال العام الماضي، وهذان اللاعبان الشابان، هما لاعبان جديدان بالنسبة إلينا".



وأورد أن سوق الانتقالات ما يزال مفتوحا حتى الثامن من أغسطس المقبل، "وسنرى ما سنفعله"، لكن كلوب استبعد أن تكون ثمة انتقالات كبرى للحمر، خلال الصيف الحالي.



وفي الشهر الماضي، وقع فريق ليفربول عقدا مع الهولندي الشاب، سيب فان دين بيرج، 17 عاما، لكن عددا من اللاعبين غادروا "الحمر" وهم داني إنجز ودانييل ستوريدج وألبيرتو مورينو.