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عالم

اعتقال 4 بريطانيين في شرق الصين

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:53 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السفارة البريطانية في بكين اليوم الجمعة، القبض على أربعة مواطنين بريطانيين في شرق الصين
وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

ولم تعلق السفارة على الملابسات التي أدت إلى القبض على رعاياها في إقليم جيانغسو. وكانت شرطة مدينة شوتشو الواقعة في الإقليم قد قالت يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على 19 شخصا بتهم
تتعلق بالمخدرات، 16 منهم أجانب، ولم يحدد بيان الشرطة هوية الأجانب.

وتدهورت العلاقات بين بكين ولندن في الشهور الماضية لأسباب منها نداءات مسؤولين بريطانيين بارزين بأن تحترم الصين اتفاقياتها بشأن هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت احتجاجات حاشدة مؤخرا، ومنها سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الإذاعة الصينية الرسمية إن بعض المحتجزين مدرسون في مركز تعليمي للغة الإنجليزية تديره شركة (إديوكيشن فيرست) وهي شركة سويسرية خاصة تعمل في 114 دولة.

وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء، إنها تأسف بشدة لما حدث وإنها تتعاون مع السلطات.

ولم ترد الشركة على استفسار من رويترز اليوم الجمعة، بشأن القضية بما في ذلك جنسيات المحتجزين.

وأبلغت الشرطة المحلية رويترز أن القضية قيد التحقيق ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.
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