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عالم

ترامب يهاجم "فيسبوك" بسبب "ليبرا"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:46 ص
جريدة الدستور
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين وعملة "فيسبوك" المقترحة "ليبرا"، وطالب شركات التكنولوجيا أن تسجل نفسها كبنوك إذا رغبت في ممارسة وظائف البنوك.

وقال ترامب في تغريدة نشرها الخميس: "لست من محبي البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، هي ليست نقودا، إذ أن قيمتها تتذبذب بشكل شديد، وتعتمد على الفراغ، العملات الرقمية غير المنظمة يمكن أن تسهل السلوك غير المشروع، بما في ذلك تجارة المخدرات".

وأضاف: "إذا أرادت "فيسبوك" وشركات أخرى أن تصبح بنكا، فيجب عليها أن تسجل نفسها كبنك، وأن تخضع للقوانين المحلية والدولية التي تحكم عمل البنوك".

واعتبر ترامب، أن الولايات المتحدة لديها عملة واحدة وهي الدولار، في إشارة إلى أن العملات الرقمية لن تستبدل العملة الأمريكية، التي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها أقوى من ذي قبل.

وقال: "لدينا عملة حقيقية واحدة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أقوى من أي وقت مضى، ويمكن الاعتماد عليها، إنها العملة الأكثر هيمنة في العالم، وستظل دائما كذلك، وتسمى هذه العملة دولار الولايات المتحدة".

وجاءت تغريدة ترامب هذه بعدما دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى وقف مشروع عملة "ليبرا" لحين معالجة المخاوف المتعلقة بقضايا، مثل الخصوصية وغسل الأموال.

وعقب الهجوم على العملات الرقمية من قبل ترامب وباول، هبطت قيمة "البيتكوين" أمس بنحو 8% إلى 11164 دولارا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
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