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عالم

"هواوي" مستعدة لتوقيع اتفاقيات "عدم التجسس" مع أي دولة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:44 ص
جريدة الدستور
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أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن جاهزيتها لضمان تطابق معداتها المستخدمة في الدول الأخرى مع مقاييس "عدم التجسس".

وقال رئيس مجلس مدراء الشركة، ليان هوا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لن تقوم "هواوي" أبدا بجمع معلومات استخباراتية. ولم تكن هناك سابقا، ولن تكون في معدات "هواوي" أي عناصر لما يسمى بـ "backdoors" (أنواع البرمجيات المضرة)".

وصرح ليان هوا سابقا في لندن أن شركته جاهزة لتوقيع اتفاقيات مع سلطات البلدان الغربية، بما فيها بريطانيا، حول تجنب التجسس، وذلك من أجل الحصول على الدخول إلى المعاهدات الخاصة بتطوير شبكات "5G".

من جهته، صرح عضو إدارة شركة "هواوي"، تاو جين فين، قائلا: "إننا نصر على مبدأ أن الزبون أهم من أي شيء آخر، ولن نلحق أبدا ضررا بمستخدمينا، ونتعهد بأن "هواوي" جاهزة لتوقيع الاتفاقيات مع أي دولة، والتي تضمن أن معداتنا تتفق مع مقاييس "no-spy" ("عدم التجسس") و"no-backdoors" ("لا للبرمجيات المضرة").

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصدر بريطاني أن الاستخبارات المركزية الأمريكية اتهمت شركة "هواوي" الصينية بحصولها على الأموال من السلطات الصينية، وقبل ذلك كانت الولايات المتحدة وأستراليا تتهمان "هواوي" بالقيام بالتجسس الفني وجمع المعلومات السرية بمساعدة معداتها المستخدمة في مختلف أنحاء العالم. وكان المسؤولون الأمريكيون يدعون زملاءهم الأوروبيين أكثر من مرة للتفكير في ضرورة عدم مشاركة الشركات الصينية في تطوير شبكة "5G" في أوروبا.
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