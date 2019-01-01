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عالم

وزيرة خارجية سول تبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تعزيز الشراكة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:41 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الوزيرة كانج كونج-هوا اجتمعت مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال جولتها الأفريقية لمناقشة تعزيز الشراكة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن كانج ناقشت مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مسألة التضامن الإفريقي مثل انطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية وإفريقيا.

ووقعت كانج وموسى على مذكرة تفاهم للتعاون في تبادل الشباب بين كوريا الجنوبية والاتحاد الإفريقي، واتفقا على تنشيط التبادل بين الشباب بين كوريا الجنوبية وإفريقيا.

كما اجتمعت الوزيرة مع مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، ومفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موتشانجا، ومن المقرر أن تتوجه كانج إلى غانا المحطة الثانية لجولتها الإفريقية.
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