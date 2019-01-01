مصادرة 3 ملايين يورو في مطار لشبونة

ضبطت الشرطة البرتغالية مبلغ ثلاثة ملايين يورو نقدا في مطار لشبونة، أثناء محاولة بعض الأشخاص تهريبها إلى خارج القارة الأوروبية.



وذكرت صحيفة (بوتوجال نيوز) عبر موقعها الإلكتروني، أنه عثر على الأموال في حقائب بعض الركاب، حيث أوقفت قوات الشرطة المسافرين أصحاب الأمتعة وهم ثلاث نساء وأربعة رجال، عند مغادرتهم المطار.



يُعتبر مطار لشبونة أكبر وأهم مطارات البرتغال، هو مطار دولي يقع في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال.

وواحد من أكبر المطارات في جنوب قارة أوروبا،واستُخدم من طرف كل من الحلفاء ودول المحور في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت البرتغال دولة محايدة.



وافتتح المطار في 15 أكتوبر عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، ومع نهاية الحرب تم تطوير وتحسين المطار عام 1946.