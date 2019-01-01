ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار باكستان إلى 23 قتيلا

أعلن مسؤولون باكستانيون اليوم الجمعة ارتفاع عدد القتلى بسبب حادث قطار في باكستان إلى 23 شخصا بعد انتشال جثتين من بين الحطام بعد منتصف الليل.



وأصيب العشرات أيضا في الحادث عندما اصطدم قطار ركاب شرقي باكستان بعربة شحن كانت متوقفة على القضبان في وقت مبكر من يوم الخميس.



وقال قائد الشرطة المحلية عمر سلامات اليوم الجمعة إن المنقذين تمكنوا من انتشال 7 جثامين إضافية على الأقل في الوقت الذي يستمرون فيه بشق طريقهم بين الحطام.



وكان القطار متجها من مدينة لاهور شرقي البلاد إلى إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد عندما وقع الحادث قبل فجر الخميس.



ولم تصدر أي تقارير محددة حول سبب الحادث ولكن وزير السكك الحديدية شيخ رشيد قال إن التحقيق الأولي يشير إلى خطأ بشري.



وتعد حوادث القطارات شائعة في باكستان، حيث لم يتم تطوير العديد من خطوط السكك الحديدية منذ أن أنشأها الحكام البريطانيون خلال الفترة الاستعمارية قبل عام.1947



ويشار إلى أن هذا الحادث هو ثالث حادث قطار في البلاد خلال شهر، ولكن الحادثين السابقين لم يتسببا في سقوط قتلى.