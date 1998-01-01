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منوعات

روسيا تتعاون مع منظمات عالمية لحماية الطيور النادرة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت مصادر في وزارة البيئة الروسية أن العلماء والمختصين في البلاد اتخذوا إجراءات جديدة للعناية بمستقبل الطيور النادرة والمهددة بالانقراض.

وأوضحت المصادر أن القسم الروسي التابع لمنظمة الصندوق العالمي للطبيعة كان قد وقع عام 2018 اتفاقية مع مركز الأبحاث البيئية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم هدفها مراقبة الطيور النادرة والمهددة بالانقراض.

وتنفيذا لبعض بنود هذه الاتفاقية بدأ العلماء الروس مؤخرا بحملة مراقبة جديدة لطيور اللقلق التي تقطن مناطق شرق وشمال البلاد، ومناطق بريموريه وخاباروفسك، وقاموا خلالها بتزويد 80 فرخا من اللقالق بأجهزة مراقبة تعتمد على أنظمة GPS والأقمار الصناعية لمتابعة حركة هجرتها وتنقلاتها مستقبلا.

وتزن الأجهزة التي ثبتت على فراخ الطيور نحو 50 جراما، وزودت بوحدات لتوليد الطاقة من ضوء الشمس، وأجهزة استقبال وإرسال تعمل لفترات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، ووضعت على ظهور الطيور بطريقة تسمح بسقوطها تلقائيا بعد انتهاء مدة خدمتها.

وتعتبر طيور اللقلق التي تقطن مناطق الشرق الأقصى الروسي أحد أندر أنواع الطيور في العالم، ومدرجة في الكتاب الأحمر للحيوانات المهددة بالانقراض في روسيا، لذا بدأت الهيئات البيئية بالعناية بمستقبل هذه الطيور، حتى ارتفعت أعدادها بنسبة 1.85% منذ العام 1998
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