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تكنولوجيا

مركبة "ناسا" ترصد "دوامة شديدة الظلام" على كوكب المشترى

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:44 ص
مركبة ناسا ترصد دوامة
مركبة "ناسا" ترصد "دوامة شديدة الظلام" على كوكب المشترى
وكالات
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يقع كوكب المشتري على بعد أكثر من 587 مليون كلم عن الأرض، لكن بفضل مركبة الفضاء "جونو" التابعة لوكالة "ناسا"، يمكننا القاء نظرة على سطحه بشكل منتظم.

وتُظهر أحدث صورة التقطتها مركبة "جونو" دوامة "شديدة الظلام" تحوم حول سطح كوكب المشتري.والتقطت الصورة عند الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش يوم 29 مايو، خلال رحلة مركبة "جونو" العشرين حول أضخم كواكب المجموعة الشمسية.

وفي ذلك الوقت كانت مركبة "جونو" على بعد نحو 14800 كلم من قمم سحب كوكب المشتري، وعلى مستوى خط العرض بنحو 52 درجة شمالا.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية: "التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا هذا المشهد لمنطقة ضمن التيار النفاث جوفيان، وتظهر دوامة لها مركز شديد الظلمة".

بدأت مركبة "جونو" بالدوران حول المشتري منذ عام 2016، وكان هدفها الأساسي هو الكشف عن قصة تكوّن وتطور كوكب المشتري.
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