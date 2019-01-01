اليوم.. الأقباط يختتمون صوم الرسل ويحتفلون بعيد استشهاد بطرس وبولس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس المعروف بعيد الرسل، حيث يفطر الأقباط بعد صوم دام لمدة 25 يوما، ويرفعون صلاة القداس وطقس اللقان.



ويصلى الأقباط خلال قداس عيد الرسل طقس اللقان وتجرى صلوات اللقان 3 مرات في السنة بكل من "الغطاس، وخميس العهد، وعيد الرسل"، وتوجد نماذج له في كنائس مصر القديمة على شكل "وعاء من الحجر أو الرخام، مثبتا فى أرضية الكنيسة"، بينما توضع في الوقت الحالي المياه في وعاء عادي ويصلي عليها الكاهن.



وصلاة "اللقان" تقام خلال قداس "خميس العهد"؛ تذكارًا لتواضع السيد المسيح عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.



ويقام الطقس نفسه فى "عيد الرسل"؛ لأن الرسل تشبهوا بالمسيح في الخدمة.



أما في "عيد الغطاس"؛ فيستخدم طقس "اللقان" تذكارا لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.