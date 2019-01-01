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الثقافة

الليلة.. حفل للفنان هانى شنودة بمركز طلعت حرب

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:31 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الجمعة٬ حفل فني للفنان الكبير "هاني شنودة" وفرقته الموسيقية.

يتضمن الحفل برنامجا فنيا مميزا، يضم باقة من أجمل وأشهر أعمال الفرقة الخاصة التي قدمتها علي مدار مشوارها الفني ونجحت من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها: "الشوارع حواديت، غنوا للحياة٬ ماشيه السنيورة٬ بنات كتير٬ ما تحسبوش يا بنات وأوقات أشوف ملامحك"، إلى جانب بعض مؤلفات قائد الفرقة هاني شنودة التى قدمها لكبار المطربين منها: بحلم معاك وأنا بعشق البحر للمطربة نجاة الصغيرة، يشدو بها كلا من: سارة الهواري٬ وأحمد سيد.

يذكر أن فرقة المصريين أسسها الموسيقار هاني شنودة عام 1977 وضمت المطربين منى عزيز، إيمان يونس، تحسين يلمظ، وممدوح قاسم، وعمر فتحي وكتب لهم كلمات الأغانى كبار الشعراء منهم صلاح جاهين، عمر بطيشة وعبد الرحيم منصور.
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