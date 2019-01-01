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الثقافة

صدور كتاب "مشاكل المراهقين.. القنبلة الموقوتة" لـ عمار عبدالغنى

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:24 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر عن مجموعة النيل العربية كتاب "مشاكل المراهقين..القنبلة الموقوتة" للكاتب عمار عبد الغني.

المراهقة هي العمر الفاصل بين الطفولة والرشد وذلك في الفترة العمرية المُمتدة من سن 15 إلى 25 وقد تختلف في بدايتها ونهايتها من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر وعلى حسب الجنس فالأنثى تبلغ قبل الذكر وتنضج قبله، البيئة والظروف المحيطة بالشخص. فقد تبدأ مرحلة المراهقة من سن 13 وقد تنتهي في سن 19، ولربما تبدأ أساسا من سن 15 وتنتهي في سن 25 تقريبا، كحد أقصى. لكن هناك مجتمعات قد تعتبر الأشخاص من هم أقل من سن 18 أطفالا بينما الأشخاص الأكبر هم المراهقون الشباب فعليا وهناك مجتمعات تؤمن بأن الأشخاص في سن العشرات والعشرين هم مراهقين باختلاف بداية المرحلة ونهايتها.

ويقول الناشر إن مهمة هذا الكتاب هي رسم خارطة طريق لأهم وأكبر وأعمق المشكلات التي ربما يتعرض لها المراهق، وشرح أسبابها والعوامل الدافعة لها، ثم تقديم رؤية للخروج من الأزمة، تساعدك على قطع الطريق على الفجوة التي ربما تحدث لو تركنا هذه المشكلات بدون حل؛ فنخسر أبناءنا، ويخسرنا أبناؤنا.

ولذلك، تشير الكثير من الدراسات والبحوث التي أجريت حول مشكلات المراهقة ومعاناة الشباب إلى أن أكثرهم يعانون من فجوة الأجيال التي تتسع تدريجيا ويزداد اتساعها يوما بعد يوم، بين ما يقومون به من أعمال وبين توقعات آبائهم فيما يجب أن يمارسوه فعلا بما يتفق مع معاييرهم الأسرية.
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