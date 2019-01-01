جراحة ناجحة لـ"الحربى" وإصابة "راشد" فى معسكر الوحدة

أجرى منصور الحربي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي جراحة ناجحة في العضلة الضامة بأحد المستشفيات بهولندا، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.



وأعلن نادي الوحدة أن اللاعب يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعلاج والتأهيل قبل العودة للتدريبات.



كما تعرض المدافع أحمد راشد للإصابة خلال التدريبات أول من أمس، إذ أظهرت الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في العضلة الأمامية سيغيب بسببها عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، فيما شهدت التدريبات عودة يحيى الغساني بعد غيابه لمدة 3 أشهر عقب الإصابة التي غيبته عن الفريق منذ نهاية الموسم الماضي.



ويواصل الوحدة تدريباته اليومية في المعسكر الهولندي استعدادًا للموسم الجديد ومباراته المهمة مع النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.



من جهته أعرب الهولندي موريس شتاين المدير الفني لفريق الوحدة عن رضاه عن مردود اللاعبين والعمل الجاد خلال المعسكر الإعدادي.



وقال إن اللاعبين قدموا أداء جيدًا خلال المباريات الودية الثلاث التي خاضها الفريق حتى الآن في المعسكر، مشيرًا إلى أنه طالب اللاعبين ببذل جهد أكبر من أجل تحقيق الفوز في المباريات القادمة ولتحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية ممكنة من المعسكر.