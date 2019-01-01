ناشرون تطرح كتاب "صحافة الأون لاين" لـ عواد الجعفرى

تحت عنوان "صحافة الأون لاين" صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ وبعنوان فرعي: دليل مهني شامل للمواقع الإخبارية وشبكات التواصل٬ من تأليف عواد الجعفري.



يساعد هذا الكتاب أولئك الذين يريدون التعرف أكثر على صحافة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، كما يقدّم لطلبة الصحافة والصحفيين المبتدئين المهارات التي يحتاجونها في هذا المضمار، كما أن فيه فائدة للقراء الآخرين الذين يرغبون في تحسين استخدامهم للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي".



تأتي أهمية هذا الكتاب في كونه لا يقتصر على الجانب النظري في صحافة الإنترنت، بل يقدم دليلًا مهنيًا شاملًا للمواقع الإخبارية وشبكات التواصل، وفي فصول الكتاب الكثير من الأدوات التي تعزز مهارات التعامل مع الإنترنت.