بالصور.. ختام مهرجان "أجازة سعيدة" بالهناجر

اختتمت أمس الخميس فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" الذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الأجازة الصيفية بساحة الهناجر بورشة كاريكاتير بعنوان "عالم"، ورشة الركن الأخضر التي يشرف على تقديمها الإدارة العامة للتوعية الثقافية البيئية بوزارة البيئة وورشة حكي، كما قدم نادي سينما الكارتون المصري مسلسل "فازيليزا الكسلانة" من روسيا، "الطباخ الشجاع" من أوزبكستان و"يوميات مدام تحيه والأستاذ زكريا" من مصر.



هذا ويواصل مهرجان أجازة سعيدة فعالياته بمركز طلعت حرب الثقافي في الخامسة من بعد عصر الأحد 14 يوليو.



جدير بالذكر أن برنامج "أجازة سعيدة" يتضمن أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، من بينها: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: الرسم، الأشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي منها فقرات من السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، عروض الساحر، بانتومايم، حكي، عروض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح وتقديم عروض يومية لأفلام الرسوم المتحركة.