"كوسييلنى" يرفض السفر مع أرسنال إلى أمريكا

أعلن نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم، أن قائده المدافع الفرنسي لوران كوسييلني رفض الالتحاق بصفوفه للمشاركة في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل انطلاق الموسم الجديد.



ونشر فريق «المدفعجية» بيانًا عبّر فيه عن خيبته من تصرف قائده جاء فيه: «رفض لوران كوسييلني السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الجولة التحضيرية».



وتابع: «نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، التي تخالف تعليماتنا الواضحة».



جدير بالذكر أن كوسييلني هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب لنادي آرسنال ومنتخب فرنسا لكرة القدم كمدافع، كما سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده وحقق جماهيرية كبيرة علي مدي زمني قصير خلال مشواره الكروي.