اليوم.. ورشة حكى "ماذا تفعل؟" للأطفال بمكتبة البلسم

تُنظم مكتبة ودار البلسم لكتب الأطفال، في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة٬ ورشة حكي تحت عنوان "ماذا تفعل؟"، من تأليف كاتب الأطفال الهولندي٬ خيدو فان خنيختن٬ ومن ترجمة وتحقيق أمينة عابد.



ماذا تفعل لو استيقظت غدًا، ووجدت قرونا على رأسك؟ سؤال غريب، لا شك في ذلك! والإجابة عليه غير سهلة. في ورشة الحكي سيتعرف الأطفال على إجابات مختلفة لهذا السؤال الغريب، ثم يقومون بعمل نشاط فني.



يشار إلى أن مكتبة ودار البلسم للنشر والتوزيع متخصصة فى كتب الأطفال والشباب الصغار٬ واللغة العربية هى اللغة الأولى فى دائرة اهتمام الدار ثم الإنجليزية والفرنسية والألمانية.



وتهتم الدار بالكتب المتخصصة فى تربية الأطفال وعلم النفس، وكتب خاصة بالمعلم، وكتب مساعدة للتعليم، وفى مجالات عديدة أخرى، كما تهتم اهتماما خاصا بالمحتوى والمستوى الفنى للكتاب المقدم للطفل.