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اقتصاد

الذهب يهبط بعد قفزة لمعدلات التضخم فى الولايات المتحدة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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هبطت أسعار الذهب لتمحو مكاسب سجلتها في وقت سابق من الجلسة، بعد بيانات أقوى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ألقت شكوكا بشأن المدى الذي قد يصل إليه البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1404.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي مع هبوطه 15 دولارا بعد أن أظهرت أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة في التضخم الأساسي مع صعودها في يونيو بأسرع وتيرة في حوالي عام ونصف.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1406.70 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامست أسعار المعدن النفيس أعلى مستوى في أسبوع عند 1426 دولارا.

ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة بالبنك المركزي الأمريكي في 30-31 يوليو، حيث سيبحث المستثمرون عن مزيد من القرائن بشأن تيسير السياسة النقدية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى لها في ستة أعوام عند 1438.63 دولار في يونيو فيما يرجع إلى حد كبير إلى توقعات بتخفيضات للفائدة من بنوك مركزية رئيسية وسط قلق بشأن الاقتصاد العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تخلى البلاديوم عن مكاسبه الأولية وهبط 1.7 بالمئة إلى 1561.86 دولار للأوقية بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1605.52 دولار.

وانخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.10 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 818 دولارا للأوقية.
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