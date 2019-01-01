صدور الطبعة العربية لـ"أصيدُ طائر كوليريدج" للسورى أحمد م. أحمد

صدرت حديثًا عن منشورات المتوسط - إيطاليا، الطبعة العربية لمجموعة المترجم والشاعر السوري أحمد م. أحمد الجديدة "أصيدُ طائر كوليريدج"، بالتزامن مع طبعة المتوسط الفلسطينية "الأدب أقوى" والتي توزعها الدار الرقمية في الداخل الفلسطيني. والأدب أقوى هو مشروع أطلقته المتوسط لإصدار طبعة فلسطينية لعدد من كتبها بالتزامن مع صدور طبعتها في العالم العربي، لتكون كتب الدار جزءًا من العمل المقاوم لسلطات الاحتلال، وكسرًا للحصار الثقافي المُمارس على القارئ الفلسطيني.



يعودُ الشاعر أحمد م. أحمد، بعد سنواتٍ، بكتابٍ شعري جديد هو عبارة عن نصٍّ واحد مُتقطِّع كما جاء في غلاف المجموعة، والذي يُطالعنا فيه طائرُ كوليريدج حقيقي بدل توصيف: الطائر، وليكون فعلُ الصيد هنا دعوة للقارئ بأن يحظى بطائر كوليريدج، كأنَّ الشاعر بتبنيه العنوان – جملة فعلية بضمير المتكلم، ومصمِّم الغلاف برسمه لكلمة "طائر"، يجعلان القارئ يتورَّط في الصيد ويصبح طرفًا منذ البداية في قراءة جديد أحمد م. أحمد الشعري، الذي يهديه: "إلى غير المصدِّقين".



كمن يفتحُ أبوابًا حديديةً عتيقة، نسمعُ صرير الكلماتِ الجارحة والمجروحة في آن، منذ الجملة الأولى، والحرف الأول، نصدِّقُ كلَّ شيء، ونتأهَّبُ لقراءةٍ تجعلنا نتعطَّشُ أكثر لما يأتي بعدها:



جنائزيٌّ سِفْرُنا الأخيرُ.

حبيبان كحَدَّيّ شفرة الناسيت

تبتلعين، مذعورةً، ما استطعتِ مِنّي في حمّى الجنسِ الأخير،

وأنا، ألوذُ بالأرضِ اليبابِ - أُدرِّبُ سُعالي

على ألا يشبهَ سعالَ أبي.

*

هذه العشبةُ العطشى التي تشمُّ رائحة الغيم البعيد،

ثم لا يأتي الغيمُ،

اسمها كلمة.



بلغةٍ تنحتُ من الأساطير والقواميسِ المنسية كلماتها، بنفسٍ ملحميٍّ يعيدُ كتابة المأساة الإنسانية في أبشع صورها، بحزنٍ يلفُّه السواد الذي ينزُّ من داخله؛ يكتبُ الشاعر أحمد م. أحمد نصَّهُ الطويل هذا، الموزَّع عبر عناوين تشبه مفترقات طُرقٍ في أمكنة خالية، كما يوجدُ تحت العنوان الواحد عناوين أخرى، كطرقٍ فرعية، وإن تشعَّبت، تؤدي كلها إلى سوريا، حتى أن بابًا كاملًا اسمه "سورياليزمات" ينفتحُ أمامنا، ليستولي على الجزء الأكبر من الكتاب.