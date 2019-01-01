تكريم الفائزين بجائزة الدكتور محمد هندى للإبداع بسوهاج

فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنمية الفكر والإبداع وإثراء الحركة الثقافية بفرع ثقافة سوهاج، أقام نادي أدب قصر ثقافة سوهاج احتفالية توقيع وتسليم الأعمال الفائزة بجائزة الدكتور محمد محمود حسين هندى للإبداع الأدبى والنقدى، حيث قدمت فرقة الموسيقى العربية بالقصر عرض فنى متنوع للعديد من الألحان والأغانى بقيادة المايسترو خالد حبشى، وقد كرمت رئيس الإقليم الدكتور محمد محمود حسين هندى بإهدائه درع الإقليم.



وكانت نتيجة المسابقة كالتالى:

في شعر الفصحى فاز الشعراء، شريف جاد الله أحمد، الشاعر محمد أحمد السيد جانب.

وفي شعر العامية فاز الشاعر محمد كمال محمد، هايدى عياد.

وفي القصة القصيرة فاز كل من د. وفاء هاشم مصطفى، ولاء عبد النعيم هريدى.

وفي الرواية فاز الروائى حسين أحمد عبد الرحمن.



وفي الدراسات النقدية فاز لك من الدكتورة مروة فيض عبد الرحمن، والدكتورة أسماء عطا جاد الله.



عقد اللقاء بحضور مدير عام فرع ثقافة سوهاج والشاعر محمد فاروق رئيس مجلس إدارة نادي أدب سوهاج ونخبة متميزة من الأدباء والمحبين للأدب.