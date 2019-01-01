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عالم

الولايات المتحدة تتراجع عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرانى

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد مصدران لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة قررت عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في الفترة الحالية.

وقال مصدر مطلع لـ "رويترز" إن "الرؤوس الأكثر هدوءا تغلبت... وتم اعتبار ذلك غير مفيد"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عارض فرض عقوبات على ظريف في الوقت الراهن.

ولم يكشف المصدران عن أسباب اتخاذ هذا القرار.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشن، قد أعلن يوم 24 يونيو الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على محمد جواد ظريف، وذلك ردا على إسقاط القوات الإيرانية لطائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز يوم 20 يونيو.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وقادة الحرس الثوري الإيراني، في أعقاب إسقاط الطائرة المسيرة المذكورة.
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