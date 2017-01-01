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فن

طفل كيم كارداشيان يجذب أنظار 5 ملايين معجب عبر "انستجرام"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استطاع الطفل الرابع لنجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أن يجذب أكثر من 5 ملايين من متابعيها، وذلك بعد نشرها أول صورة واضحة له.

وحقق سالم ويست، البالغ من العمر شهرين فقط، أكثر من 5 ملايين إعجاب، عبر حساب والدته على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، والتي كان يبتسم فيها للكاميرا.

واستقبلت كيم كارداشيان وزوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست، طفلهما سالم ويست، في 9 مايو، عن طريق أم بديلة.

وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

يذكر أن كيم كارداشيان وكانيي ويست، رزقا بابنتهما شيكاغو ويست، عن طريق أم بديلة في شهر يناير 2018، كما أنه لديهما ابنة تدعى نورث، تبلغ من العمر 5 سنوات، وساينت البالغ من العمر 3 سنوات.
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