دعاوى قضائية ضد ترامب بسبب مداهمات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

بدأت منظمات المساعدة القانونية رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية ضد خطط الرئيس دونالد ترامب البدء في مداهمات تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك الأسر في جميع أنحاء البلاد.



ولم يكن ترامب واضحا بشأن موعد بدء هذه المداهمات على وجه التحديد، في وقت يهدف فيه الرئيس إلى تعزيز عمليات الترحيل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن احدى وكالات إنفاذ القانون المعروفة باسم "آي سي إي" ستبدأ هذا العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وقال أهيلان أرولانانثام، وهو مستشار كبير في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، إحدى المنظمات التي أقامت دعاوى قضائية: "خطة إدارة ترامب لاعتقال وترحيل الآلاف من عائلات وأطفال أمريكا الوسطى دون منحهم يوما عادلا في المحكمة خطة غير قانونية وغير أخلاقية".



وتقول جماعات حقوقية إن بعض المهاجرين الذين قد يكونوا مستهدفين، هم أشخاص غير قادرين على المثول أمام المحاكم للامتثال للأوامر بسبب تراكم الإجراءات البيروقراطية.



وذكرت "التايمز" أن المداهمات ستستهدف 10 مدن في جميع أنحاء البلاد، بينها نيويورك وسان فرانسيسكو اللتين تديرهما حكومات ليبرالية وتعارضان الرئيس.



وليست هناك مؤشرات على أن مداهمات "آي سي إي" ستستهدف العمال المهاجرين في المناطق الريفية حيث يتمتع ترامب بشعبية كبيرة هناك.