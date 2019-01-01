الدولة الفتية.. «الدستور» فى بورسعيد لمتابعة تشغيل «التأمين الصحى الشامل»

تشهد محافظة بورسعيد خطوة مهمة تخطوها مصر على طريق التنمية، بفضل قيادة حكيمة لا تعرف سقفًا للأحلام، حيث بدأ العمل، منذ نحو ١٠ أيام، بمنظومة التأمين الصحى الشامل بشكل تجريبى ضمن المرحلة الأولى منه، التى تشمل مدن القناة الثلاث «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس» ومحافظتى شمال وجنوب سيناء.



وانطلق العمل بالمنظومة الجديدة فى المحافظة الباسلة فى الأول من يوليو الجارى، داخل ٢٠ وحدة صحية و٧ مستشفيات.



«الدستور» توجهت لمتابعة سير العمل هناك، ورصد آراء المواطنين والعاملين بالقطاع الصحى فى المنظومة الجديدة، فى جولة شملت زيارة لغرفة عمليات التأمين الصحى المنعقدة بمقر الهيئات التى تراقب انتظام العمل، وتتابع ما يحدث داخل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات لحظة بلحظة.







أهالى المحافظة: إجراءات التسجيل «سهلة».. المستشفيات أصبحت فنادق.. ونشكر الرئيس





استهلت «الدستور» جولتها داخل بعض مستشفيات ووحدات بورسعيد بالاستماع إلى تعليقات وآراء عددٍ من المواطنين الذين قصدوا المستشفيات والوحدات الصحية لتسجيل بياناتهم داخل المنظومة الجديدة، أو بهدف الحصول على الرعاية الصحية.



وقال محمد أحمد، عامل كهربائى، من داخل الوحدة الصحية عمر بن الخطاب، إنه حضر لتسجيل بياناته هو وأسرته داخل المنظومة الجديدة، التى سمع بها منذ ٦ أشهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن مسئولى الأحياء أبلغوا المواطنين بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لتسجيل بياناتهم من أجل الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة.



وأضاف: «توجهت على الفور للوحدة المجاورة لمسكنى للتسجيل، وهناك طلبوا منى إحضار أصل البطاقة الشخصية، وشهادات ميلاد أفراد أسرتى لتسجيلهم بالوحدة، وبالفعل أحضرت الأوراق المطلوبة وقدمتها للموظف المختص، وبعد ذلك خضعت أنا وأفراد أسرتى لعدد من الفحوصات الطبية المجانية، تتعلق بفصيلة الدم ووظائف الكبد والكلى».



وواصل: «التقينا الطبيب المسئول هناك، ووجه لنا عدة أسئلة تتعلق بالتاريخ المرضى للعائلة، وما إذا كان أى من أفراد أسرتى يعانى من أى مرض، أو سبق له إجراء أى عمليات جراحية، ثم سجل كل الإجابات فى ملف خاص بنا».



وقال إن «كل تلك الإجراءات لم تستغرق وقتًا طويلًا، وعقب انتهاء عملية التسجيل أبلغت الطبيب المسئول بأننى أعانى من ضعف النظر، فأمر بتحويلى إلى مستشفى الرمد ليتم فحصى هناك على يد مختص».



وأشار إلى أنه خلال الفحص الشامل لزوجته اكتشف الطبيب إصابتها بالسكر، فأبلغها بضرورة التردد على الوحدة بانتظام خلال الأيام المقبلة، لتلقى العلاج اللازم، ومتابعة حالتها المرضية. ووجهت المواطنة عزة سيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده المستمرة الهادفة لإصلاح المنظومة الصحية عامة وداخل محافظة بورسعيد بوجه خاص.



وقالت: «أنا مريضة بسرطان فى المخ، وأخضع لجلسات علاج إشعاعى مكلفة للغاية، لكن أتوسم خيرًا فى تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل داخل بورسعيد، والتطور الكبير الذى حدث داخل الوحدات والمستشفيات التى أصبحت تشبه الفنادق، وهو مجهود كبير للرئيس والدولة لتوفير خدمة صحية مميزة لنا».



وذكرت والدة طفلة تدعى «سلمى» أن ابنتها تعانى من ثقب فى عضلة القلب، مشيرة إلى أن طبيب الوحدة الذى فحصها أمر بتحويلها إلى مستشفى النصر التخصصى للأطفال، حتى يفحصها طبيب متخصص فى أمراض القلب بالنسبة للأطفال.



مدير وحدة صحية: صرف العلاج للمواطن فور اكتشاف إصابته بأى مرض أو قصور







قال الدكتور محمد توفيق، مدير وحدة عمر بن الخطاب الصحية، إن المواطنين من سكان محيط الوحدة يترددون عليها لتسجيل بياناتهم بقاعدة بيانات التأمين الصحى الشامل، حيث يجرى إنشاء ملف خاص بكل أسرة على حدة، وإجراء فحوصات طبية شاملة لأفراد الأسرة، تشمل فحص العلامات الحيوية مثل نسبة السكر فى الدم ومستوى الضغط والسمنة، وغيرها من القياسات الأساسية، وفى حال اكتشاف إصابة المواطن بأى مرض أو قصور يتم صرف العلاج اللازم له، أو تحويله إلى المستشفى المختص إذا كانت حالته الصحية تستدعى فحصه على يد طبيب مختص.



وأضاف أن جميع المواطنين سيتم ربط ملفاتهم بالمنظومة الجديدة من خلال نظام «الميكنة»، لعلاجهم داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقيم حالة المريض وتحدد إذا كان سيتم توفير الخدمة له داخل هذه الوحدات أو يتم تحويله إلى المستشفيات التى تقدم الخدمة الثنائية أو المستشفيات التى تقدم الخدمة الثلاثية.



وأشار إلى وضع عدد من المعايير التى يجرى اتباعها للبت فى تحويل المريض إلى مستشفيات متخصصة أو الاكتفاء بعلاجه داخل الوحدة الصحية، مشددًا على أن جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية متاحة داخل جميع الوحدات الصحية حتى يتلقى المواطنون الخدمات الصحية بشكل عادل ومتوازن، وحتى لا يضطر المواطن إلى البحث عن وحدة صحية فى مكان خارج نطاق سكنه ليحصل على خدمة طبية غير متاحة فى وحدته التابع لها.



وذكر أن جميع الوحدات الصحية ستقدم الخدمات الخاصة بتطعيم الأطفال ومتابعة مراحل النمو، إلى جانب الخدمات الخاصة بالمرأة مثل متابعتها فى فترة الحمل وعقب الولادة، وما يتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإجراء فحوصات طبية شاملة وبالمجان، إضافة للتعامل مع حالات الطوارئ والحالات العاجلة، وتقديم خدمات مكاتب الصحة مثل تسجيل المواليد والوفيات، والتثقيف الصحى، وإجراء فحوصات الأشعة التشخيصية «السونار» ورسم القلب والتحاليل الأخرى، إضافة إلى وجود إخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية.



وقالت شاهندة حسن، مسئولة إدخال بيانات بالوحدة الصحية، إنها تتولى عملية استقبال المواطنين، وتسجيل بياناتهم، عقب ملء استمارات التعريف الخاصة بالعائل وأفراد أسرته، ثم تتولى استخراج كارت له يحمل رقم ملفه حتى يتم التعرف على الملف الخاص به بسهولة عند عودته مرة أخرى للفحص.



وذكرت أمل غنيم، إخصائية التحاليل الطبية بالوحدة الصحية، أنها تتولى سحب عينات من المواطنين الذين تم تسجيلهم على قاعدة بيانات الوحدة، إضافة إلى إجراء كافة الفحوصات وتسجيل النتائج الخاصة بها داخل استماراتهم، لتكون مرجعًا للطبيب المسئول.



وقالت مى حلمى، صيدلانية الوحدة الصحية، إن صيدلية الوحدة بها ١٢٨ صنفًا دوائيًا متوفرًا للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يوجد صنفان من كل علاج خاص بمرض محدد، مشيرة إلى أن علاجات السكر وأمراض ضغط الدم والرمد والنزلات المعوية للأطفال والكبار والمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب باتت متاحة ومتوفرة لتقديمها إلى المرضى.





جولة داخل غرفة العمليات: مراقبة أداء المنظومة على مدار الـ24 ساعة







التقت «الدستور» الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، داخل غرفة عمليات المنظومة الجديدة، التى تتولى مراقبة ومتابعة سير العمل على مدار اليوم.



وقال «حماد» إن دور الغرفة متمثل فى الإشراف على سير العمل ومراقبة الأداء داخل محافظة بورسعيد، ورصد أى تحديات أو معوقات داخل النظام وتقديم الحلول للتأكد من انتظام الأمور.



وأضاف أن الغرفة تعقد اجتماعين يوميًا لجميع مديرى الوحدات الصحية الـ٢٠ ومديرى المستشفيات الـ٧، فى الـ٨ صباحًا والـ٨ مساءً، لمناقشة كافة التحديات التى تواجههم.



وأشار إلى أن الغرفة تعمل على رصد انطباعات وآراء المواطنين عن المنظومة الطبية داخل التأمين الصحى سواء الإيجابية أو السلبية، ورفع تقرير دورى يومى بما تم رصده، وما تم حله من المشكلات على مدار اليوم.



وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إنه جرى وضع ٣٠ معيارًا للجودة داخل مستشفيات بورسعيد التى تطبق التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن من بين هذه المعايير «كفاءة التجهيزات الطبية، والمبانى والقوى البشرية، ومعايير جودة الخدمة الصحية، التى يتفرع منها معيار سلامة وأمان المريض، وبه ٧ نقاط أهمها تعريف المريض أثناء وجوده داخل المستشفى بالطريقة الصحيحة، حتى لا يتم الخلط بينه وبين مريض آخر، من خلال تسجيل اسم المريض رباعيًا، إضافة إلى إجراءات مكافحة العدوى وهى ٤ بنود خاصة بالمريض والبيئة وطاقم العمل والمستلزمات الطبية وكذلك معيار أمان الدواء وهو التأكد من حصول المريض على الدواء المخصص له».



وكشف عن أنه جرى تدريب ٣٥٠ طبيبًا على تطبيق تلك المعايير داخل الوحدات الأساسية لتقديم الخدمة لنحو مليون منتفع، إضافة إلى توفير عدد من أسرّة الرعاية والحضانات تتناسب مع عدد المواطنين وتغطى احتياجات المحافظة بالكامل.



وأشار «إسماعيل» إلى إطلاق ٣ معايير جديدة مؤخرًا، لتسجيل الصيدليات ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعى، والعيادات الخاصة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن شهر سبتمبر سيشهد إعلان معايير الرعاية طويلة الأجل والرعاية المنزلية، و«هذه المعايير الجديدة تسرى على جميع المنشآت الصحية، أيًا كانت مرجعيتها».



وقال «إسماعيل» إن جميع المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية بمحافظة بورسعيد جرى تسجيلها داخل الهيئة لتقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن نسبة منشآت القطاع الخاص التى تقدمت للحصول على شهادة الهيئة تقترب من ٦٥٪.



وشدد على أنه لن توجد منشأة طبية تتعامل مع التأمين الصحى غير مسجلة أو معتمدة من الهيئة، موضحًا أن شروط التسجيل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تتمثل فى سلامة تراخيص المتقدم، وأن يكون ملتزمًا بتطبيق معايير الجودة كافة، وأن يكون الأطباء العاملون لدى المنشأة مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى للعمل داخل المنظومة الجديدة، مع وجود نظام إلكترونى مميكن لتسهيل عملية تسجيل المرضى على قاعدة بيانات وزارة الصحة للعمل داخل المنظومة.



وأشار رئيس الهيئة إلى وجود متابعة مستمرة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحى، لجميع الوحدات التى تتقدم للاعتماد.







