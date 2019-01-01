وكيل مارتينيز يؤكد اهتمام برشلونة

علق البرتو ياكي، وكيل نجم إنتر ميلان، لوتارو مارتينيز، على الشائعات التي تربط موكله ببرشلونة.



وكشفت تقارير صحفية من قبل أن البارسا مهتم بالتعاقد مع مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفي.



وقال ياكي في تصريحاته لصحيفة "ole" الأرجنتينية: "اهتمام برشلونة حقيقي".



وأضاف: "لم يتصل بنا أحد، لكننا نعرف أن هناك استطلاعًا قويًا ومهمًا".



وأتم ياكي تصريحاته مؤكدًا: "من المؤكد أن هناك إعجابًا من جانب برشلونة".