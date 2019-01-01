ليفربول يمزق شباك روفرز بسداسية وديًا في أولى الاستعدادات للموسم الجديد

فاز فريق ليفربول بستة أهداف نظيفة على فريق ترانمير روفرز الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم، على ملعب "برينتون بارك"، في أولى مباريات الريدز الودية استعدادًا لموسم 20192020.



انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الريدز بثلاثة أهداف نظيفة، الهدف الأول جاء في الدقيقة السادسة عبر "ناثانييل كلاين"، وتكفل "ريان برويوستر" بالهدف الثاني والثالث، أحرزهم في الدقيقة 38 و45.



وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن "كورتيس جونز" من إحراز الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 53، ثم في الدقيقة 60 سجّل البلجيكي "ديفوك أوريجي" الهدف الخامس لليفربول، واختتم "بوبي" مهرجان الأهداف في الدقيقة 67 مسجّلًا الهدف السادس.