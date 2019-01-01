"تربويون بلا حدود".. منظمة عالمية لنشر التعليم

أعلنت شخصيات عالمية معنية بالعمل الإنساني والخيري، الخميس، تأسيس منظمة دولية غير حكومية تحمل اسم "تربويون بلا حدود" تتخذ من جنيف مقرًا لها.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بمدينة جنيف السويسرية، بحضور شخصيات رسمية ومسؤولين ومهتمين بالشأن الإنساني والخيري والاجتماعي، وشخصيات اعتبارية وأكاديمية وممثلي منظمات المجتمع المدني.



وقالت الدكتورة كريمة، رئيسة المنظمة، إن فكرة نشأتها نبعت من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المتضررين والمتأثرين من تدني وانعدام الخدمات التعليمية بسبب الصراعات والنزاعات والحروب، فضلًا عن المناطق التي لا تحظى باهتمام كاف من قبل الخدمات الحكومية التعليمية.



وأكدت أن الارتقاء بالعملية التعليمية والتثقيفية للأطفال وذويهم ومعلميهم تعتبر أداة أساسية من أدوات سياسة المنظمة.



وتعهدت الدكتورة كريمة بأن تعمل "تربويون بلا حدود" على تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب في الدول النامية على التعليم ليصبحوا مساهمين إيجابيين في مجتمعاتهم، وذلك من خلال تصميم ودعم برامج متكاملة ومستدامة وقابلة للتوسع.



وأشارت إلى قرب إطلاق أكبر حملة خيرية تنظمها المنظمة تحت عنوان "شركاء في التعليم" تهدف إلى مساعدة المحرومين من الخدمات التعليمية والوقوف إلى جانبهم ومد يد العون.



كما أكدت أن احتياجات الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الهشة ومناطق النزاعات والكوارث الطبيعية، تشكل أولوية قصوى على أجندة أعمال المنظمة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نحو 2% فقط من إجمالي المساعدات الإنسانية ينفق على التعليم.