ماريانو دياز يرد على عرض آرسنال

رد الدولي الدومينيكاني "ماريانو دياز مخيا" مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على عرض آرسنال الإنجليزي.



النادي اللندني أعرب عن رغبته في ضم صاحب الـ"25" عامًا، بعدما عرض النادي الملكي خدمات مهاجمه على الجانرز.



وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنّ آرسنال رد على ريال مدريد، وأخبر النادي الملكي أنه سيتعاقد مع مهاجمه مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.



وبحسب الصحيفة، فإن "ماريانو" أخبر إدارة ريال مدريد، أنه لا يريد الانتقال إلى آرسنال، ويريد البقاء في "سانتياجو برنابيو" من أجل إقناع الفرنسي "زين الدين زيدان".



وأشارت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد، سيحاول إقناع "ماريانو" بالموافقة على الانتقال لصفوف اي سي روما او ميلان، حيث يريد الناديان التعاقد معه؛ على سبيل الإعارة.



يُذكر أنّ "دياز" لم يُشارك سوى في 13 مباراة في الموسم الماضي مع النادي الملكي، في الدوري الإسباني، وأحرز ثلاثة أهداف.