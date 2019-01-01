الإمارات تشرف على إعمار المناطق المتأثرة بالفيضانات في كيرالا الهندية

تلقى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقريرًا من وفد الهيئة الموجود في ولاية كيرالا الهندية.



ويتابع الوفد الإماراتي عمليات إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالفيضانات التي تعرضت لها الولاية العام الماضي، إذ بلغت تكلفة المشاريع 10 ملايين درهم.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اطلع خلاله من فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي بالهيئة رئيس الوفد على أحوال أعضاء البعثة.



ووقف على آخر عمليات الإعمار الجارية هناك وبالتنسيق مع قنصلية الإمارات في كيرالا وحكومة كيرالا، خاصةً فيما يتعلق ببناء المساكن الجديدة ومركز طبي للأمومة والطفولة، إضافة إلى تسهيل عمليات البناء والمتابعة وتنفيذ واستلام المشاريع بعد انتهائها وتسليمها للمستفيدين.



كما أكد أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري الفيضانات في كيرالا الهندية.



وشدد على أن دولة الإمارات لن تدخر وسعًا في سبيل تلبية احتياجات الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية والمحن في المجال الإنساني وتقديم المزيد من الخدمات التي تعمل على تخفيف معاناة الشعوب المحتاجة والتخفيف من آثارها.