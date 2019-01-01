البحرية الأمريكية: نعمل مع الشركاء لحماية الملاحة البحرية

قال الأسطول الأمريكي الخامس اليوم، إنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة وذلك بعد يوم من محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تابعة لشركة بي.بي خلال مرورها بمضيق هرمز.



وقال نائب الأميرال جيم مالوي قائد الأسطول في بيان "الأسطول الأمريكي الخامس أُحيط علما بالتحرش غير القانوني الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية بريتيش هيريتدج يوم العاشر من يوليو تموز قرب مضيق هرمز".