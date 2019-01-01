إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

أعلن كامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، عن صدور قرار من وزارة الخارجية الإسبانية برفع حظر السفر عن مواطنيها لمنتجعات مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



وذكرت سفارة اسبانيا - فى بيان صحفى، الخميس - أن وزارة الخارجية الاسبانية اعتبرت أن الوضع الأمني بشرم الشيخ مماثل لمدن أخرى مثل القاهرة، الإسكندرية والأقصر وأسوان أو المراكز السياحية على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر.



وأكد كامل أبوعلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار جاء عقب الزيارة الناجحة التي قام بها قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس لمدينة الغردقة السياحية، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة للمناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ.



وأضاف أبو علي، أن ما روج له نجم فريق ريال مدريد سيرجيو راموس عقب زيارته للغردقة كان سببًا في رفع الحظر، بعدما عبر عن الأمن والأمان الذي تتمتع به المناطق السياحية المصرية، وما شاهده من مناظر خلابة وجو صافي.



وتابع رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن السوق السياحي الإسباني، هو سوق جيد للسياحة المصرية، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في دعم دول الحظر الأخرى في مراجعة قراراتها الصادرة مسبقًا، مثل إنجلترا وروسيا.