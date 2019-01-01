سكاي: كريستال بالاس يرد على آرسنال بشأن النني

رفض نادي كريستال بالاس العرض المقدم من طرف آرسنال بشأن الصفقة التبادلية لضم "ويلفرد زاها" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت الصحافة البريطانية خلال الساعات الماضية قد كشفت عن إمكانية حدوث صفقة بين الناديين تتضمن رحيل 3 لاعبين من آرسنال لصالح النسور بالإضافة لمبلغ مالي، في مقابل أن يصل الإيفواري إلى ملعب "الآمارات".



وكان من ضمن هؤلاء اللاعبين "محمد النني" لاعب وسط الجانرز الذي لا يشارك باستمرار في المباريات الرسمية تحت قيادة "أوناي إيمري" والثنائي الآخر "كالوم تشامبرز" و"كارل يانكنسون".



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فلا يوجد أي اهتمام من قبل كريستال بالاس ومدربه "روي هودجسون" لشراء أي لاعب من صفوف آرسنال في الوقت الحالي.